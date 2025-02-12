112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, merkezin Çorum’da 27 Ocak 2021 tarihinde hizmet vermeye başladığını belirterek, yapılan faaliyetler hakkında Vali Çalgan’a bilgi verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin genç bir teşkilat olmasına rağmen başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Vali Çalgan, 112’nin devletin gözbebeği kurumlarından birisi olduğuna dikkat çekti.

Acil durumlara müdahalede saliselerle yarışıldığını vurgulayan Çalgan, 112 personelinin özverili çalışmalarını takdir ederek, günlerini kutladı.

Vali Çalgan, bu tür özel günlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nin tanınırlığının artması ve toplumun bilinçlendirilmesine katkı sunacağını sözlerine ekledi.

Editör: NURDAN AKBAŞ