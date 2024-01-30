Hasan S.'ye ait 44 EZ 270 plakalı otomobil Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.
Aracının çalındığını fark eden Hasan S. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
Çalınan otomobil, bölgeye sevk edilen polis ekiplerince takibe alınırken, hırsızların tehlikeye düşürdüğü başka bir araç sürücüsü otomobilin önünü keserek çalıntı aracı Erzurum Dede yolunda durdurdu.
Şüpheliler çaldıkları otomobili bırakarak kaçarken, çalıntı araç ekiplerce sahibine teslim edildi.
Polis oto hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.