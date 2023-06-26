Dünya şampiyonu Taha Akgül’ün de antrenörlüğünü yapan Sungurlulu Abdullah Çakmar aynı zamanda Ankara ASKİ Spor Kulübü’nde genel koordinatörlük görevini yürütüyor. Çakmar, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından, Serbest Güreş A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.

Abdullah Çakmar’ın kendisi gibi güreş antrenörü olan kardeşi Fevzi Çakmak da geçtiğimiz günlerde Serbest Güreş U15 Milli Takım Antrenörlüğü görevine getirilmişti.

NOT: Abdullah ve Fevzi kardeşlerin soyadı farklılığı, Fevzi Çakmar’ın soy ismini Çakmak olarak değiştirmesinden kaynaklanıyor.