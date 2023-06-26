Yağmur Koçak’tan iki Türkiye şampiyonluğu Yağmur Koçak’tan iki Türkiye şampiyonluğu

Dünya şampiyonu Taha Akgül’ün de antrenörlüğünü yapan Sungurlulu Abdullah Çakmar aynı zamanda Ankara ASKİ Spor Kulübü’nde genel koordinatörlük görevini yürütüyor. Çakmar, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından, Serbest Güreş A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.

Abdullah Çakmar’ın kendisi gibi güreş antrenörü olan kardeşi Fevzi Çakmak da geçtiğimiz günlerde Serbest Güreş U15 Milli Takım Antrenörlüğü görevine getirilmişti.

NOT: Abdullah ve Fevzi kardeşlerin soyadı farklılığı, Fevzi Çakmar’ın soy ismini Çakmak olarak değiştirmesinden kaynaklanıyor.