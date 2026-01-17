Cemil Çağlar, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci döneminin tamamlanması dolayısıyla yarıyıl tatili mesajı yayımladı. Mesajında öğrenci, öğretmen ve velilere hitap eden Çağlar, geride kalan dönemin gayret, emek ve ortak sorumluluk bilinciyle başarıyla tamamlandığını vurguladı.

Cemil Çağlar, okullarda öğrenmeye duyulan merak, öğretme sevdası ve aile desteğiyle güçlü bir eğitim iklimi oluştuğuna dikkat çekerek, “Bu dönem boyunca ortaya koyduğunuz çaba, yarının daha güçlü Türkiye’sine uzanan yürüyüşümüzün de sağlam adımlarıdır” ifadelerini kullandı.

Öğrencileri azimleri dolayısıyla, öğretmenleri özverili çalışmaları nedeniyle ve velileri de çocuklarının eğitim yolculuğundaki destekleri için tebrik eden Çağlar mesajında şu görüşlere yer verdi: “Değerli Öğrencilerimiz, Kıymetli Velilerimiz ve Meslektaşlarım, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci dönemini; gayretin, emeğin ve ortak sorumluluğun bereketiyle tamamlamış bulunuyoruz. Her okulumuzda; öğrenmeye duyulan merakın, öğretme sevdasının ve aile desteğinin oluşturduğu güçlü bir eğitim iklimine hep birlikte şahitlik ettik. Bu dönem boyunca ortaya koyduğunuz çaba, yarının daha güçlü Türkiye'sine uzanan yürüyüşümüzün de sağlam adımlarıdır. Bu vesileyle; azimle çalışan öğrencilerimizi, her şartta sorumluluk alan öğretmenlerimizi ve çocuklarının gelişim yolculuğunda okuluyla omuz omuza yürüyen velilerimizi gönülden tebrik ediyorum.

Kıymetli Meslektaşlarım: Eğitim; insanı inşa eden, toplumu diri tutan, medeniyet tasavvurunu geleceğe taşıyan büyük bir emek alanıdır. Sizler bu büyük emeğin ön saflarında; bilgiyle değeri, disiplinle merhameti, yöntemle hikmeti buluşturarak öğrencilerimize rehberlik ediyorsunuz.

Yarıyıl tatili; hem geride kalan dönemi sağlıklı biçimde değerlendirmek hem de ikinci döneme daha güçlü bir hazırlıkla girmek için önemli bir fırsattır. Bu süreçte, Bakanlığımızın sunduğu ÖBA içeriklerini mesleki ve kişisel gelişiminiz adına verimli biçimde değerlendirmenizi; sınıf içi uygulamalarınızı zenginleştirecek yeni yaklaşımları takip etmenizi kıymetli buluyorum. Emekleriniz için teşekkür ediyor; sizlere ve ailelerinize sağlık, huzur ve bereketli bir tatil diliyorum.

Sevgili Öğrencilerimiz; Yarıyıl tatili; dinlenmenin, nefes almanın, kendini yenilemenin zamanıdır. Karneleriniz, bir dönemin emek haritasıdır; fakat unutmayın: Karneler yalnızca bir sonucun belgesidir, sizin imkânlarınızın ve potansiyelinizin tamamı değildir. Asıl başarı; merakınızı canlı tutmanızda, öğrenme isteğinizi diri bırakmanızda ve her gün dünden bir adım daha iyi olmaya çalışmanızdadır.

Bu tatil döneminde, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan yarıyıl tatili kitapları sizlere iyi bir yol arkadaşı olacaktır. Kitaplarımız; düşündüren, merak uyandıran, okuma, yazma, problem çözme ve yaşam becerilerini destekleyen içerikleriyle tatilinizi verimli geçirmenize katkı sunacaktır.

Tatil kitaplarını küçük hedeflerle, keyifli rutinlerle, aile desteğiyle ilerleyen bir gelişim rehberi gibi görmenizi öneriyorum. Sizler; Türkiye Yüzyılı'nın sınıflarında büyüyen, yarının bilimini, sanatını, teknolojisini ve vicdanını taşıyacak umut dolu nesillersiniz. Kendinize güvenin; gayretinizin karşılığını mutlaka alacaksınız.

Değerli Velilerimiz: Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en kıymetli güç, aile içindeki güven ve iletişim iklimidir. Bu tatil; çocuklarımızın kendini tanıması, ilgi alanlarını keşfetmesi, ailesiyle bağlarını güçlendirmesi için de önemli bir fırsattır. Başarıyı sadece akademik olarak değil sorumluluk, nezaket, sabır, paylaşma, öz disiplin gibi becerilerle birlikte değerlendirmeniz, konusunda hassasiyet bekliyoruz. Unutmayalım, çocuğun en güçlü motivasyonu, evinde gördüğü ilgi ve inançtır. Okul-aile iş birliğini güçlendiren her adım, öğrencimizin gelişim yolculuğunu daha sağlam kılar.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminde yeniden buluşmak üzere tüm eğitim ailemize sağlık ve huzur ve diliyorum. Tatilin; öğrencilerimiz için dinlendirici, velilerimiz için kıymetli, öğretmenlerimiz için yenileyici olmasını temenni ediyorum”

Muhabir: Haber Merkezi