TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile görüşen Çağlar’a ziyarette Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Şube Müdürleri Hacı Hüseyin Asar ile Ömer Özdemir eşlik etti.

Gerçekleştirilen iade-i ziyarette Milli Eğitim Müdürü Çağlar, Başaranhıncal ile görüşmesinde eğitim alanında işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ziyaret, samimi bir ortamda karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Nazik ziyaretinden dolayı Cemil Çağlar’a ve beraberindeki heyete teşekkür eden Başaranhıncal görevinde başarı dileklerini de iletti.



Editör: SELDA FINDIK