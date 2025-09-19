Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Müslim Kılıç ile birlikte 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Mecitözü İbek Şehit Osman Aydoğdu İlkokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Çağlar, yeni eğitim yılına ilişkin temennilerini paylaştı. Okulda öğrencilerin daha sağlıklı, modern ve temiz koşullarda eğitim alabilmesi için kurulan öğrenci yemekhanesini de inceleyen Çağlar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, emeği geçen okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür ederek, “2025-2026 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi