Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu, Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Çorum Belediyesi Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar; LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler ile bir araya geldi.

Kurslarda inceleme ve gözlemlerde bulunan Cemil Çağlar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları başta olmak üzere okulda yürütülen faaliyetlere dair bilgiler aldı. Sınıfları ziyaret eden Çağlar, öğrencilere çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Editör: Haber Merkezi