Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Çorum'u Türkiye finallerinde temsil ederek kızlarda Türkiye Şampiyonu, erkeklerde ise Türkiye üçüncüsü olan Özel Pınar Koleji masa tenisi takımı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'ı makamında ziyaret ettiler. Okul yöneticileri, antrenörleri ve sporcular ile birlikte ziyaret ederek Çağlar'a desteklerinden dolayı teşekkür eden başarılı raketler yeni dönemde de bu başarıyı tekrarlayacaklarının sözünü verdiler.

İl Müdürü Cemil Çağlar ise şampiyon sporcuları tek tek tebrik ederek masa tenisi kariyerlerinde başarılar diledi.

Editör: RIFAT KARA