Millî Mücadele'nin manevi lideri Mehmet Akif Ersoy'u ebedi âleme irtihalinin 88. yıldönümünde rahmet, minnet ve hürmetle yâd ettiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, “Zorzamanlarda bizi biz yapan değerlerimizi ve ideallerimizi yansıtan şiirleriyle, yazılarıyla ve karakteriyle bugünümüzü ve geleceğimizi aydınlatmaya devam eden Mehmet Akif Ersoy'u vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz” dedi.

Yüreği tarih ve toprak şuuruyla ve bağımsızlık aşkıyla yanan Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın istiklal ve istikbal mücadelemizin çetin şartlarında milletimizin duygularını yansıttığını hatırlatan Çağlar mesajında şu görüşlere yer verdi; “Unutmamak gerekir ki, ülkemizin beraberliği ve bekasını sağlamanın yolu, İstiklal Marşı'mızdaki mücadeleci ruhu daima canlı tutmayı başarmaktan geçiyor. İstiklal Harbimizi zafere götüren süreçte milletimizin kalplerinin bir ve beraber atması için mücadele veren Mehmet Akif, coşkulu, heyecanlı ve ümitli kişiliğiyle milletimize öncülük etti. Şiirlerinin yanında çıkardığı dergiler, yazıları ve kürsü konuşmalarıyla bir fikrin, inancın, idealin taşıyıcısı oldu. Bir milletin geleceğinde eğitimin her zaman önemli olduğunu vurgulayan Mehmet Akif, sadece kendi çağının değil sonraki nesillerin inşasına da katkıda bulunan eserleriyle gerçek bir mütefekkirdir.İlim ve irfanı ile idealleştirdiği Asım'daki muhteşem sentez ancak bu arka plan dikkate alındığında kavranabilir. Ahlakı, vicdanı, mesuliyet ideali, samimiyeti, mütevazılığı, ahde vefası ve sadakati İstiklal Marşı'nda tecessüm eden Mehmet Akif'in bu mirasını Asımın nesli dediği çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak, onun düşünce ve ideallerini yaşatmak İstiklal Marşımızın ruhunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle vatanına, bayrağına ve inancının sorumluluğuna yakışır bir ömür süren Milletimizin kurtuluş mücadelesini İstiklal Marşımıza nakşeden Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88. yılında saygı ve rahmetle yâd ediyorum.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ