“Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” buluşmaları kapsamında tüm mahallelerde mahalle buluşmaları toplantısı yapan Belediye Başkanı Aşgın vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinliyor. Başkan Aşgın, 2024 yılının son mahalle buluşmasında Buharaevler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Gözübüyüklü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Belediye Başkan Yardımcıları, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, AK Parti ve CHP Belediye Meclis Üyeleri, Buharaevler Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu, Çorum Belediyesi Birim Müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

MUHTARDAN BAŞKAN

AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Buharaevler Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu, Belediyeyle istişare içerisinde çalıştıklarını ve mahalledeki sorunlara anında çözüm bulduklarını belirtti. Başkan Aşgın’ın göreve gelir gelmez ilk iş olarak Muhtarlıklar İşleri Müdürlüğü’nü kurduğunu ifade eden Patıroğlu “ Belediye Başkanımıza mahallemize yaptıkları için mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ilk olarak Çorum’un tüm mahalle sorunları için Muhtarlıklar İşleri Müdürlüğü’nü kurdu. Bu müdürlük sayesinde taleplerimize kısa yoldan çözüm bulabiliyoruz. İlettiğimiz taleplerimize de anında dönüş sağlanıyor.” dedi.



15 BİN 207 METRE YENİ YOL

Buharaevler Mahallesine yapılan yatırımlardan söz eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Fen İşleri Müdürlüğü’nün Buharaevler Mahallesi’nde 15 bin 207 metre yol açtığını belirtti. Göreve geldikleri günden bu zamana kadar 44 bin tondan fazla asfalt seriminin yapıldığını belirten Başkan Aşgın “Buharaevler Mahallemiz cadde ve sokaklarına; 36 bin 759 ton yeni asfalt serimi, 8 bin 167 ton da yama çalışmaları için asfalt serimi yaptık. 6 yıllık çalışma döneminde toplam 44 bin 926 ton asfalt serimi yaptık. Serimi yapılan asfaltın toplam uzunluğu 16 bin 124 metre. Alanı ise 170 bin 550 metrekare. 179 bin 905 metrekarelik alana tekabül eden 26 bin 300 metrelik alanda da sathi kaplama çalışması yaptık. 992 metrekarelik alanı kaplayan 122 metrelik alanda da beton yol yaptık. Mahallemizde 306 bin 17 metrekarelik alana tekabül eden 15 bin 207 metrelik yeni yol açtık. 18 bin 978 metre bordür, 29 bin 34 metrekarelik de karo kaplama çalışması yaptık.” dedi.

SLİMKENT’E 3 YENİ DURAK

Mahallede artan nüfusa karşı toplu taşıma konusunda erken önlemler aldıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün işaretleme çalışmalarının yanı sıra toplu taşıma konusunda da vatandaşların sorun yaşamaması adına önlemler aldığını dile getirdi. Aşgın “Mahallemizde sağlıklı bir trafik akışı, yaya güvenliği, daha nezih bir ulaşım için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Engellilerimizin talepleri istikametinde kriterlere uygun engelli parklarını, yaya yolu işaretlemelerini, yol çizgilerini, park alanı işaretlerini, trafik levhası çalışmalarını yapıyoruz. Buharaevler 2, 3, 4, 5. Caddeler, Bişkek ve İlhan Gürel Caddesi, Mahmutevler Sokaklar, Selçuk Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Perşembe Pazar Alanı, Adnan Menderes Okulu Önü, Buhara Sokaklar, Tıp Taksi Durağı, Ubeydi Gazi İlkokulu, Bekir Aksoy İlkokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu gibi mahallemizin trafiğinin yoğun olduğu tüm noktalarda gerekli tüm işaretleme çalışmalarını yaptık. Buralarda gerekli sinyalizasyon çalışmaları da yapıldı. Buharaevler 5. Cadde, Bişkek Caddesi – Kuruçay Caddesi, Sadık Ahmet – Selçuk Caddesi, Slimkent Caddesinde de kavşak düzenleme ve refüj düzenleme çalışmalarını tamamladık. Slimkent – Toki bölgesine yolcu taşıyan hatlarımızda güncelleme yaptık. Mahalle sınırlarımız içerisinde kalan alanlarda hat revizyonu yaptık. Yeni güzergahlar için 10 otobüs durağı montajını tamamladık. Slimkent – Toki bölgesinde de 3 yeni durak montajını tamamladık” dedi.

2 YENİ PARK YAPIYORUZ

Buharaevler Mahallesi’nin yeşil alanlar ve parklar konusunda çok iyi durumda olduğunu belirten Başkan Aşgın “Mevcut durumu daha da iyileştirmek için yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturuyoruz. Mahallemizde mevcutta 28 parkımız var. 28 parkımızın 10’u 5 bin metrekarenin üstünde büyük parktan oluşuyor. Kamışlıevler 6. Sokakta 3 bin 330 metrekarelik, Mahmutevler 24. Sokakta 2 bin 590 metrekarelik bir park daha inşa ediyoruz. Mahallemizde park ve yeşil alanlara; 2 bin 440 ağaç dikimi yaptık. 941 çalı dikimi, 61 bin 133 de çiçek dikimi yaptık. 138 bin 312 metrekare park, 52 bin 195 metrekarelik de yeşil alanımız var. Bu anlamda kişi başına düşen yeşil alan miktarı itibariyle de oldukça iyi bir durumdayız” şeklinde konuştu.



37 BİN 631 METRELİK BİR

ALTYAPI YATIRIMI YAPTIK

Buhareevler Mahallesi’nde alt yapıda da iyileştirme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Başkan Aşgın “2019 – 2024 yılları arasında 12 bin 617 metre: atık su hattı, 4 bin 268 metre yağmur suyu hattı, 20 bin 746 metre içme suyu hattı yapıldı. Toplama baktığımızda 37 bin 631 metrelik bir alt yapı yatırımı yaptık. 2024 yılı içerisinde ise; Buharaevler 47.Sokak, Buharaevler 48.Sokak, Dr. İlhan Gürel Caddesi, Slimkent 5. Cadde, Buharavler 23. Sokak, İbrahimçayırı 16. Sokak’ta atık su hattı çalışması yaptık. Binevler 3. Cadde, Buharavler 23. Sokak’ta da yağmursuyu hattı çalışması yaptık” dedi.

“MİLLETİMİZİN HİZMETKARIYIZ”

Çorum’un tüm mahallerine aynı hizmeti götürme noktasında çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Başkan Aşgın “Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi milletimizin hizmetkarıyız, milletimizin emrindeyiz. Rabbime hamdolsun ki tüm ekiplerimizle beraber aşkla çalışıyoruz.Yaptığımız ve yapmaktan hoşlandığımız şey gönüller yapmaktır. Ben inanıyorum ki; Buharaevler Mahallesi’nde yaşayanlar da diğer tüm mahallerimizde olduğu gibi beni bir yakınları gibi görüyorlar. Bu şehri büyük bir samimiyetle, büyük bir aşkla, heyecanla Allah’ın rızasına, sizlerin duasına talip olarak daha güzel noktalara taşımak istiyoruz. Desteğiniz devam ettikçe de bunları yapacağız.” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEPLERİNE CEVAP VERDİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bilgilendirme konuşmasının ardından toplantıya katılan vatandaşların taleplerine de cevap verdi. Gelen taleplerle yakından ilgilenen Başkan Aşgın birim müdürlerine çözüm noktasında talimatlar verdi.