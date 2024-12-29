Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Çorum Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açılan arı yetiştiriciliği kurslarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kurslara katılan kursiyerlere arıcılık faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması için teorik bilgilerin yanı sıra pratik bilgiler de uygulamalı olarak gösteriliyor. Ayrıca, arıcılık faaliyetleri sırasında dikkat edilmesi gereken iş güvenliği konularında da bilgilendirme yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile açılan, Arı Yetiştiriciliği kursumuz kapsamında kursiyerlerimize, teorik bilginin yanında pratik bilgiler de uygulamalı olarak gösterilerek, arıcılık faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması sağlanırken, iş güvenliği konusunda da gerekli bilgiler aktarılmaktadır” görüşüne yer verildi.

Editör: Haber Merkezi