KADMUDER Kurucu Başkanı, Dalyan Makine Muhasebe Müdürü Funda Aykaç, her ay aralıksız toplanıp dayanışma ve eğitimi birlikte sürdürdüklerini belirtirken, bunun en güzel kadın dayanışması olduğunu vurguladı.

Netpaş Elektrik’in sponsor olduğu toplantıda, Firmanın Muhasebe Müdürü Ebru Soylu, inşaat sektöründe kullanılabilen malzemeler ve dayanıklılıkları hakkında bilgi verdi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. İlker Sakınç da, yatırım fonları ve menkul kıymetler konusunda eğitim verdi.