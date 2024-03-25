2019 yılında köye muhtar seçilen ve onlarca hizmete imza atan Muhtar Aksoy, göreve yeniden talip olurken, ikinci dönemde Büyükdivan’ı daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir köy haline getirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Milli bayramlarda ve 10 Kasım Atatürk’ü anma günlerinde köy halkı ile birlikte etkinlikler düzenleyen Muhtar Aksoy, hayırsever kişilerin de katkılarıyla köye çok sayıda hizmet kazandırılmasına öncülük etti.

ÖRNEK HİZMETLER KAZANDIRILDI

Muhtar Servet Aksoy, 5 yıl içerisinde köye yaptıkları hizmetleri şu şekilde özetledi:

“Muhtarlık binası atıl halde iken daha kullanışlı ve modern hale getirildi. Köyümüze, çevre köylerde olmayan bir bina kazandırdık. Muhtarlık binası içerisinde muhtar makam odası, toplantı salonu, azalara ait oda, çayocağı ve WC-Lavabo bölümleri bulunmaktadır.

Muhtarlığımızın da desteği ile merhum Hasan Gülşen adına köyümüzde Aşevi binası yaptırıldı. Ayrıca Aşevi binasının yanına Mehmet Sercan adına, kuruluk olarak tabir edilen yemek v.b. organizasyonlar için kullanılabilecek kapalı alan yaptırıldı. Kuruluğun masa ve mermerleri Gökmen Özdemir ve Aytaç Gülcihan tarafından karşılanmıştır.

Emine Pınarı ise merhum Bulduk Ateş adına ailesi tarafından yaptırıldı. Avni Gül’ün katkılarıyla da çevre düzenlemesi yapıldı.

Kavak Çeşmesi, merhum Veli Akkaya adına ailesi tarafından yaptırıldı.



Aşağıköyde bulunan çeşmeler muhtarlığımız tarafından restore edildi, daha kullanılır hale getirildi.

Merhum Korkut Kaya adına ailesi tarafından şifalı su çeşmesi yaptırıldı.

Merhum Cafer Şimşek adına ailesi tarafından mezarlığın bir bölümünde kapalı alan yaptırıldı.

Muhtarlığımız tarafından mezarlıkta bay ve bayanlar için ayrı olmak üzere tuvaletler, lavabo, morg yeri ve depo yaptırıldı.

Köyümüze su tankeri alınarak halkımızın hizmetine sunuldu.

Göletten köyün kenarındaki su doldurma istasyonuna kadar olan 2 kilometrelik hat için 2.000 metre boru alındı.

Temiz su kuyusu ile depo arası kablo döşenerek şamandıra konuldu.

Köy girişine Hüseyin Özgün adına totem yaptırıldı. (Özgün Gross Market tarafından)”

YENİ DÖNEMDE HİZMETLER DEVAM EDECEK

Yeniden köye muhtar seçilmesi halinde yapmayı planladığı hizmetler hakkında da bilgi veren Muhtar Aksoy, içme suyunun yetersiz olduğundan bahsederek, 2 km. uzaklıktaki kuyudan güneş enerji sistemi ile su getirerek mevcut depoya takviye yapacaklarını bildirdi.

Aksoy, ayrıca proje çalışmaları tamamlanan 50 hanelik yeni yerleşim yeri çalışmalarının hızlandırılacağını kaydetti.

Köye gelen telefon kablolarının yeraltına alınacağını, direklerin devre dışı bırakılacağını bildiren Aksoy, böylelikle hem arazinin daha iyi kullanılacağını, hem de görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağını söyledi.

Köyü yeşillendirmek, geliştirmek, kalkındırmak adına tüm çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Aksoy, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hizmet üreteceklerini kaydetti.

Köyde birlik cemi, şenlik ve özel gün etkinliklerinin devam edeceğini dile getiren Aksoy, hep birlikte Büyükdivan’ı aydınlık geleceğe hazırlayacaklarını açıkladı.

Aksoy, 31 Mart seçimlerinde köy halkının desteğini istedi.