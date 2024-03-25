Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de 2022 yılında yüzde 93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında yüzde 93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Karabük’te en çok Kastamonulu yaşıyor. Karabük’te 14 bin 309 kişi ile Kastamonu birinci sırada yer alırken, Kastamonu’yu 9 bin 834 kişi ile Bartın, 8 bin 591 ile Çankırı, 4 bin 422 ile Zonguldak, 3 bin 258 ile Bolu, 2 bin 905 Trabzonlu takip etti. Karabük’te, bin 829 Ankaralı, bin 787 Sivaslı, bin 581 Samsunlu, bin 402 Erzurumlu, bin 361 Sinoplu, bin 127 Konyalı, bin 121 Çorumlu, bin 69 Ordulu, 974 Kahramanmaraşlı, 936 İstanbullu, 769 Giresunlu, 764 Kayserili, 639 Malatyalı, 634 Hataylı, 625 Gümüşhaneli yaşıyor.

Karabük’te 35 kişi ile Hakkarili ve 43 kişi ile Yalovalı yaşıyor.

Karabük’te 156 bin Karabüklü yaşıyor

TÜİK verilerine göre, 2022 yılında Karabük’ün nüfusu 239 bin 753 olarak açıklanırken, 2023 yılında Karabük nüfusu 3 bin 743 artarak 243 bin 496 oldu. Karabük’te yaşayan Karabüklülerin sayısı ise 156 bin 435 olarak belirlendi.

Editör: İHA AJANS