Törene, Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Per. Albay Ömer Faruk Gelgeç, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Vali Dağlı, Garnizon Komutanı Gelgeç ve Belediye Başkanı Aşgın vatandaşların bayramını kutladı.



Törende TSK adına bir konuşma yapan Yüzbaşı Cem Ocak, 30 Ağustos Zaferi’nin ateşi ile çelik yağmuruna karşı yalnızca piyade tüfeği ve süngüsüyle, teknolojiye karşı insan bedenini ve yüreğini ortaya koyan Mehmetçiğin kanı ve canı ile milletçe yazılmış yeniden var oluşun destanı olduğunu söyledi.

Ocak’ın konuşmasının ardından Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından folklor gösterisi, İl Jandarma Komutanlığı gösteri takımının gösterisi, Belediye Mehteran Takımı’nın gösterisi ile devam eden tören, ödül töreni ve geçit töreni ile birlikte sona erdi.