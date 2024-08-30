Saat 09.30’da düzenlenen törene; Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Per. Albay Ömer Faruk Gelgeç, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, Emniyet ve Jandarma yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile bazı vatandaşlar katıldı.
Törende sırasıyla Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’nın çelenkleri anıta sunuldu.
Saygı duruşu ve Belediye bandosu eşliğinde söylenen İstiklal Marşı’nın ardından program sona erdi. 

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Editör: HABER MERKEZİ