Play-Off final bileti mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 33.hafta maçında konuk ettiği Şanlıurfaspor’la 1-1 berabere kaldı. Çorum temsilcisinin umutları son haftaya kalırken, Şanlıurfaspor düşme hattına girdi.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Eskişehir bölgesi Süper Lig hakemi Turgut Doman’ın yönettiği maçta Ahlatcı Çorum FK’da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Zargo Toure’nin yerine ilk 11’de Michael Ologo, sarı kart cezalısı olan kaptan Ferhat’ın yerine Gökhan Karadeniz, Thomas’ın yerine ise ilk 11’de Ahmet Sağat görev yaptı. Sakatlığı nedeniyle oynayıp oynayamayacağı belli olmayan Ahmet İlhan maça ilk 11’de başladı.

Final bileti şansını son haftaya taşıyabilmesi için galibiyete ihtiyacı olan Ahlatcı Çorum FK, önemli eksiklere rağmen 25.dakikada Hakan Barış’la penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısına iki takım da ilk yarıdaki on birleriyle çıktı.

İlk yaırya göre pozisyon zenginliğinin yaşandığı ikinci yarıda, iki takım da zaman zaman gole yaklaştı. 63.dakikada, savunmadaki hatayı affetmeyen Portekizli golcü Marco Paixao Şanlıurfaspor’u öne geçirdi.

Golden sonra tüm riskleri alarak beraberlik golünü arayan Ahlatcı Çorum FK, 86’da Fransız stoperi Loick Landre ile golü buldu. Son dakikada Massis’le galibiyet golü fırsatından yararlanamayan Ahlatcı Çorum FK 1-1 biten maçın ardından puanını 56’ye çıkartıp final bileti umutlarını son haftaya taşırken, en önemli rakipleri Sakaryaspor ve Kocaelispor’un yenildiği haftada büyük avantaj kaçırdı.

Puanını 35’e yükselten Şanlıurfaspor son haftaya düşme potasında girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 2: Şanlıurfaspor’un kazandığı serbest vuruşta, soldan Amar Begic penaltı noktasına doğru ortaladı, Marco Paixao’dan önce son anda kaleci Hasan Hüseyin tek yumruklu topu kornere gönderdi.

DAKİKA 13: Ahlatcı Çorum FK atağı soldan gelişti. Erkan’ın yerden penaltı noktasının gerisine çıkarttığı topu Gökhan bekletmeden ayak içi vuruşla kaleye gönderdi, yandan aut.

DAKİKA 23: Ahlatcı Çorum FK atağında, soldan Erkan ortaladı, penaltı noktasının sağ çaprazından Ahmet İlhan gelişine voleyle topu kaleye gönderdi, kaleci Muhammed Alperen gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 25: PENALTI KAÇTI: Ahlatcı Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunda sağdan Nalepa ortaladı, kaleci Muhammed Alperen’in uzaklaştırmak istediği top arka direğe açıldı, topa hareket eden Landre, Landel’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Hakan yerden kaleci Muhammed Alperen’in sağına vurdu ancak kaleci iki hamlede topa sahip olarak gole izin vermedi.

DAKİKA 35: Şanlıurfaspor, ceza yayının sağındaki boşluktan serbest vuruş kazandı. İshak’ın kullandığı vuruşta barajı geçen top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 51: Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Sağdan Gökhan’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa ön direkte Suat kafayı vurdu, Semih topu kafayla çizgiden çıkarttı, korner.

DAKİKA 63: GOL! Şanlıurfaspor golü buldu. Adem Eren, Gökhan’dan kaptığı topu Dening’e verdi, bu futbolcu kontrol etmek isterken Erkan’a çarpan top Paixao’ya geldi, Portekizli golcü altı pasa yakın yerden topu ağlara gönderdi: 0-1.

DAKİKA 67: Ahlatcı Çorum FK atağında, soldan Erkan ortaladı, Suat’ın kafayla istediği vuruşu yapamazken, seken top Erkan’a geldi, bu futbolcunun uygun durumda vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

DAKİKA 72: Ahlatcı Çorum FK beraberliğe yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topu Erkan kafayla içeri çevirdi, Eren penaltı noktasının sol çaprazından gelişine vurdu, yandan aut.

DAKİKA 86: GOL! Beraberlik golü geldi. Atak yönüne göre soldan Atakan’ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında oluşan karambolde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza yayının 3-4 metre gerisinden Suat kafayla içeri çevirdi, Landre kendisine pas olan topta sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldı, sol ayağı ile yerden uzak köşeye vuruşunu yaptı: 1-1.

DAKİKA 90+4: Şanlıurfaspor tehlikeli geldi. Orta alandan atılan uzun topta bir anda ceza sahasında golle burun buruna gelen Paixao çaprazdan vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 90+6: Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Soldan Erkan ortaladı, penaltı noktasının sol çaprazından Massis vurdu, az farkla yandan aut.