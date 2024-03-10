EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Çorum’da düzenlenen ev toplantısında kadınlarla buluştu. Samimi bir ortam içerisinde geçen sohbette seçim süreciyle ilgili partisinin görüşlerini açıklayan Aslan, ayrıca, “okullarda her çocuğa 1 öğün ücretsiz yemek” kampanyası başta olmak üzere emekçi kadınların talepleri ve sorunları hakkında konuştu.

Lüks tüketimden alınmayan vergilerin en temel tüketim malzemelerinden alındığını, ancak toplanan bu vergilerin halkın ihtiyaçlarının yararına kullanılmadığını kaydeden Aslan, Cumhurbaşkanı’nın ABD ve Rusya ile yaklaşık 60 milyar dolarlık savaş uçağı anlaşması imzaladığını, oysa bu para ile ülkedeki konut sorununun çözülebileceğini söyledi.

İşçilerin, kadınların, gençlerin, üretici köylülerin ve toplumun tüm ezilen kesimlerinin insanca bir yaşam için birleşip mücadele etmeleri gerektiğini belirten EMEP Genel Başkanı Aslan, “2002-2023 yılları arasında 7 bini aşkın kadın katledildi. Gerici bir eğitim-öğretim sistemi var. Haftanın 4 günü okullarda bulunması gereken çocuklar MESEM adı altında fabrikalarda çalışıyor. Birçok çocuk işçi hayatını kaybetti. Halk olarak yaşadığımız sorunlar etrafında birlik olmadığımız sürece bu sorunlar katlanarak artar” dedi.

Zenginin zengin, yoksulun ise daha da yoksul olduğu bir düzenin söz konusu olduğunu söyleyen Aslan, “Bütün yoksullar, zenginlerin iktidarına karşı birleşmeli. Sermayenin görevi böl-parçala ve yönetmektir” ifadelerini kullandı.

EMEP Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel ve partililerin de katıldığı toplantıda kadınlar da yaşadıkları sorunları ve yerel seçimlerden beklentilerini anlattılar.

Toplantıya katılan kadınlar, “Farklı görüşlerimiz olsa da bizim aramızda hiçbir problem yok. Bizi birbirimize düşüren aslında başımızdakiler. Onlara bu fırsatı vermemeliyiz” diye konuştular.

Editör: HABER MERKEZİ