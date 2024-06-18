TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bursaspor'un yeni hocası belli oldu. Bursa ekibinden yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'nın getirildiğini açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." denildi.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDANDI

Batalla, futbolculuk döneminde Bursaspor'un şampiyon olduğu 2010 yılında kazanılan kupanın mimarlarından biri olmuştu. Bursaspor ile anlaşmasından önce Nilüfer Belediye'de teknik direktörlük görevi yürüten Batalla, daha önce Bursaspor'da 2021 yılında yardımcı antrenörlük de yapmıştı.