Bursa Valisi Canbolat’ın amcası İsmet (İshak) Canbolat hayatını kaybetti. Canbolat’ın cenazesi ilk olarak Ulucami’ye getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise sevenleri tarafından toprağa verildi.

Merhumun cenaze namazı Müftü Muharrem Biçer tarafından kıldırılırken, cenazeye Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri Çorum eski Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aynı cenaze namazında Alaca Miyanesultan köyünden gelme, Han Cami emekli imamı Hafız Şükrü Bolat’ın eşi, Ömer Reşat Bolat ve Fatih Bolat’ın annesi, Kız Meslek Lisesi emekli öğretmeni Sebahat Bolat’ın da namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



(Volkan SINAYUÇ)

