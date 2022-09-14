Genç girişimci Burcu Tiryaki'nin sahibi olduğu Burcu Hira Güzellik Merkezi, Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa 1. Sokak'taki adresinde düzenlenen törenin ardından vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

İşyerinin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Belediye Meclis Üyesi Osman Fatih Gümüş, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Merkez İlçe Başkanı Yasin Doğan ile çok sayıda kişi katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Başkan Yardımcısı Yeter ve beraberindekiler, bölgeye nezih bir işyeri kazandıran Burcu Tiryaki'yi tebrik etti.

Konuklara Güzellik Merkezi'ni gezdiren Burcu Tiryaki, işyerinde lazer epilasyon, cilt bakımı, kalıcı makyaj, manikür pedikür ile kalıcı dövme silme gibi hizmetler vereceklerini söyledi. Açılışın ardından konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

(Uğur GÖRKEM)

