Çorumlu futbolcu Burak Seres, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Malatyaspor’la anlaşarak amatöre dönüş yaptı. Seres, yeni sezonda BAL 3.Grup’ta mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekiple sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezona 3.Lig ekibi Tokat Belediyespor’da başlarken, 13 lig maçında 1 gol, 3 Türkiye Kupası maçında ise 5 gol attı.

Ara dönemde Ordu’nun 3.Lig’deki temsilcilerinden Fatsa Belediyespor’a transfer olan Burak Seres burada da 7 lig maçına çıktı ve 1 gol kaydetti.