Arca Çorum FK’nın Pendikspor’la 1-1 berabere kaldığı maçta sarı kart gören futbolculardan Burak Çoban ceza sınırına dayandı.

Ara transfer döneminde Sakaryaspor’dan kadroya dahil edilen ve Amedspor’la oynanan ikinci yarının ilk haftasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Burak Çoban, ikinci kez cezalı duruma düşme ile karşı karşıya. Son haftaların forma ismi Burak, İstanbulspor, Esenler Erokspor ve Cumartesi günkü Pendikspor maçında gördüğü sarı kartlar nedeniyle ceza sınırına dayandı. Deneyimli futbolcu bundan sonra göreceği ilk maçla cezalı duruma düşecek.

Arca Çorum FK’da Erkan Kaş, Üzeyir Ergün ve Mame Thiam da ceza sınırında bulunuyorlar.