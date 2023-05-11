Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, Çorum’da miting düzenledi.

Ankara’dan karayolu ile Çorum’a gelen Yavaş, ilk olarak Sungurlu ilçesinde Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner ve Millet İttifakı paydaşları tarafından karşılandı. İlçede bir süre mola veren Yavaş, daha sonra Çorum’a geldi.

Saat Kulesi Meydanı’nda Çorum halkına hitap eden Mansur Yavaş, İstanbul seçimlerinde Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarıldığını ve AK Parti’ye oy istendiğini, İmralı’dan da ayrıca el yazılı mektup getirtildiğini belirterek, “Onu da televizyonda bir akademisyene okuttular. Yıllar önce iktidara gelirken de bir şey söylediler. ‘Biz iktidar olmak için gerekirse papaz cübbesi bile giyeriz’ dediler mi? İstanbul halkı 800 bin farkla onları sandığa gömdü. Bunların milliyetçilikleri de muhafazakârlıkları da mevsimlik. İşine geldiklerinde milliyetçi oluyorlar. Şu kadar insan hain ilan ediyorlar” dedi.

Katılımın bir hayli yoğun olduğu mitingde AKP ve Cumhur ittifakının muhalefete yönelik ‘terör’ söylemlerine yanıt veren Yavaş, konuşmasına, “Sizlere hemşehrim diye hitap etmek istiyorum. Çorum’da yaşayan Çorumlular kadar Ankara’da belki ondan daha fazla Çorumlu var. Ankara’yı hep birlikte yönetiyoruz. Bu nedenle hemşehrim diye hitap etmek istiyorum. Aynı zamanda Çorum Futbol Kulübü’ne de tebrik ediyorum. İnşallah Salı günü kesinleştirecek” ifadelerini kullandı.

2019 yılında yerel seçimlere gidildiğinde meydanlarda, ‘Belediye başkanı seçildiğimizde rozetimizi çıkartacağız. Zafer düşmana karşı kazanılır, bizim Ankara’da düşmanımız yok’ dediğini anımsatan Yavaş, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Ancak seçimden önce bazı şeyler yaşadık. O yaşadıklarımız da günümüze çok benziyordu. ‘Mansur Yavaş seçilirse bütün işçileri çıkaracak’ dediler. Oldu mu böyle bir şey? Bir kişiyi bile siyasi nedenle işten çıkardığımız olmadı. Ama seçimden önce işçiler acaba diyerek karşı tarafa oy verdi. O yetmedi ‘sosyal yardımı kesecek’ dediler. Bu sözler oy almak için söylenen sözler. Peki, işçi çıkarmadığımız gibi sosyal yardımları da başkent kart vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Artık bir elin verdiğini öbür el görmüyor. Hani yardımları kesecektik? Pademi döneminde hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmadık. Ankara’da 200 bin aile şu anda sosyal desteğe ihtiyaç duyuyor. Destek alan ailelerden 60 bin çocuk evden okula okuldan eve ücretsiz taşınıyor. Yeter ki çocuklar okusun. 16 bin çocuğun servis ücretini ödüyoruz.

Şimdi ‘hükümet değişirse dağıtılan yardımların hepsi kesilecek’ diyorlar. Bize de yerel seçimde aynısını diyorlardı. Ben de diyordum ki ‘babanızın parasını mı dağıtıyorsunuz, bunlar vatandaşın hakkı.’

Erdoğan, o dönem meydanlarda ‘Mansur Yavaş bu kadar büyük bütçeli bir belediye yönetemez’ dedi. Hizmetlerimizin hiçbiri aksamıyor. Yaptığımız hizmetlerden dolayı dünya çapında ödül aldım. Dolayısıyla bir şeyi değiştirmeden ne olacağını bilemezsiniz.

‘Mansur Yavaş seçilirse sayaçları PKK’lılara okutacak, DHKPC’liler de faturaları gönderecek’ dediler. Hayatının büyük kısmını Türk milliyetçisi olarak geçiren birisine bu iftirayı attılar. Oysa çözüm sürecinde andımız kaldırıldı. TC tabelaları kaldırıldı, ‘Ne mutlu Türküm’ denilmesi yasaklandı. Yerel seçimlerden sonra yaptığımız ilk iş Belediye’nin duvarına TC tabelasını çakmak oldu. Bunlar seçimi kazanırsa devletin bekası tehlikeye girer diyorlardı. Devletin bekasına hiçbir şey olmadı.

Biz seçimi kazandık ama Ekrem başkanın seçimi iptal edildi ve İstanbul ikinci seçime gitti. O zaman da İstanbul’ için ‘İstanbul düşerse Kudüs düşer, Mekke düşer, büyük İsrail kurulur’ dediler. İstanbullu bunları dinlemedi. Baktılar anketlerde yine sonuç değişmiyor, yedek kuvvetlerini sahaya sürdüler. Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkardılar. Osman Öcalan’ın söylemiyle AK Parti’ye oy istendi. İmralı’dan da ayrıca el yazılı mektup getirdiler. Onu da televizyonda bir akademisyene okuttular. Yıllar önce iktidara gelirken de bir şey söylediler. ‘Biz iktidar olmak için gerekirse papaz cübbesi bile giyeriz’ dediler mi? İstanbul halkı 800 bin farkla onları sandığa gömdü.

Bunların milliyetçilikleri de muhafazakârlıkları da mevsimlik. İşine geldiklerinde milliyetçi oluyorlar. Şu kadar insan hain ilan ediyorlar.” (Taner ŞİMŞEK)