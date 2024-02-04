Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Bulut, 31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Muhtar Adayı Bulut, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ile görüştü.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ve Muhtar azaları Necip Türksal, Sefa Gürlek ve Ali Budak’ın da eşlik ettiği ziyarette Hasan Bulut, Dernek Başkanı Deniz ve yöneticilerine misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.