Mahalle muhtarlığına aday olan tüm muhtar adaylarına başarılar dileyen Hasan Bulut, “Sevgili Bahçelievler sakinlerinin tercihi hangi aday olursa olsun ona hep birlikte saygı duymalıyız ve duyacağız” dedi.

Uzun zamandır, “5 yıllık tecrübemle destek sizden hizmet bizden’ sloganı ile 31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine sıkı bir şekilde hazırlanan Hasan Bulut ve çalışma arkadaşları, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, 31 Mart’ta sandığa giderek desteklerini isteyen Hasan Bulut, bugün de çalışma arkadaşları ile Dumlupınar bölgesinde saha çalışmasını sürdürdü.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala çalışmalarında son rotüşlerini yapan Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Bulut, ziyaretlerinde, vatandaşlardan 31 Mart’ta sandığa giderek, oylarını kullanmaları yönündeki çağrısını yineledi.



Seçim sürecinin başladığı günlerden beri aralıksız saha çalışmalarını sürdüren Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Bulut, ‘Çalışma arkadaşlarımla birlikte mahallemizde faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ederken, diğer yandan da mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduk.’ dedi.

5 yıllık Muhtar Azalığı görevi nedeniyle Bahçelievler Mahallesinin sorunlarını yakından bildiğini dile getiren Hasan Bulut, ‘Çalışma arkadaşlarımla birlikte Mahallemize hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda bizlere destek veren, ziyaretlerimizde bizleri bağrına basan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum.’ ifadesinde bulundu.