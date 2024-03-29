Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Rumi Bekiroğlu’nun da katıldığı program çerçevesinde Coşgunsu, ilk olarak Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı’yı, ardından Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca’yı ziyaret edip bir süre görüştü. Başkanlar Bekiroğlu ve Coşkunsu’ya başarı dileyerek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Partililer daha sonra seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleriyle sürdürdü.



Coşgunsu’nun seçim çalışması sırasında, Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar, SKM Başkanı Mustafa Gökşin Kaşıkcı, İl yönetiminden Melek Karameşe ve partililer hazır bulundu.