Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Azası ve Muhtar Adayı Hasan Bulut da çalışma arkadaşlarıyla birlikte seçim çalışmalarına cadde cadde, sokak sokak devam ediyor.

Muhtar Adayı Bulut ve çalışma arkadaşları, seçim çalışmaları kapsamında bir yandan esnaf ziyareti, bir yandan da mahalle sakinleriyle istişarelerle sürdürüyor.

Muhtar Adayı Bulut ve çalışma arkadaşları, ziyaretlerinde esnafa hayırlı işler dilerken, vatandaşlara da 31 Mart’ta sandığa giderek, oylarını kullanmalarını istedi.

Seçim sürecinin başladığı günlerden beri aralıksız saha çalışmalarını sürdüren Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Bulut, “Çalışma arkadaşlarımla birlikte mahallemizde faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ederken, diğer yandan da mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduk” dedi.

“31 MART’TA ‘SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM”

31 Mart Yerel Seçimlerine bir hafta kala seçim çalışmalarını semt semt, cadde cadde ve sokak sokak sürdürdüklerini belirten Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Bulut, tüm muhtar adaylarına başarılar dilerken, mahalle sakinlerini de sandığa giderek, oylarını kullanmalarını istedi.

5 yıllık Muhtar Azalığı görevi nedeniyle Bahçelievler Mahallesinin sorunlarını yakından bildiğini dile getiren Hasan Bulut, “Çalışma arkadaşlarımla birlikte Mahallemize hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda bizlere destek veren, ziyaretlerimizde bizleri bağrına basan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi