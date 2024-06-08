Türkiye Futbol Federasyonu U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası Samsun grubunda 2.hafta heyecanı yaşandı. İlk maçında Samsun temsilcisi Ladikspor'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Çorum temsilcisi Buharaspor, ikinci maçında önceki gün sahasında Samsun Yabancılar Pazar takımını konuk etti. Devane Sahası'nda oynanan bu karşılaşmayı Çorum temsilcisi Buharaspor gol atamadan 21-0 kaybetti.

Gruptan çıkma şansı kalmayan Çorum temsilcisi üçüncü ve son maçını ise 12 Haziran'da Samsun'da Amasispor ile oynayacak.

Editör: RIFAT KARA