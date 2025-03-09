Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3.Lig 20.Grup 4.hafta erteleme maçında Çorum temsilcisi Buharaspor sahasında Kayseri Gençlerbirliği’ni ağırladı. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarının başında konuk Kayseri Gençlerbirliği Emine’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Buharaspor’dan Esra Nur kendi kalesine gol atarak skoru 2-0 yaptı. 61.dakikada Eda Nur farkı 1’e indirmesine rağmen kalen sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1 konuk Kayseri Gençlerbirliği’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Buharaspor 4 puanda kalırken, Kayseri temsilcisi ise puanını 10’a yükseltti.

SAHA: Nazmi Avluca.

HAKEMLER: İlhan Aycan, Bahar Çakıcı, Nezgidar Abukan.

ÇORUM BUHARASPOR : Kardelen, Endam, Esra, Bilge, Nesrin, Eylül, İlknur, Eda, Merve, Şaziye, Ebru.

YEDEKLER: Elif, Zeynep Su, Ebru Benli, Rabia Acar, Rabia Altun, Melike, Defne, Azra.

KAYSERİ GENÇLERBİRLİĞİ : Buse, Ayşegül, İrem, Aysu, Pelin Gizem, Yağmur, Emine, Emine Berra, Berra Zişan, Aleyna, Damla Meryem.

YEDEKLER: Kübra, Elif, Duygu, Hilal, Meliha Yaren, Miray, Hiranur.

GOLLER: Dk.47 Emine, Dk.55 (kendi kalesine) Esra Nur (Kayseri), Dk.61 Eda (Buharaspor)