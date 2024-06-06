İlk maçında konuk olduğu Samsun temsilcisi Ladikspor’a 6-1 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Buharaspor, ikinci maçında bugün Samsun’un bir diğer temsilcisi Yabancılar Pazar’la karşılaşacak. Devane Sahası’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

Haftanın diğer maçında, Amasya temsilcisi Amasisspor’la Ladikspor karşı karşıya gelecek. Merzifon Sentetik Saha’da oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak.

Buharaspor, grubundaki son maçını ise 12 Haziran’da, Amasisspor’la deplasmanda oynayacak.