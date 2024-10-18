Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, 7 bin liranın üzerindeki tüm tahsilat ve ödeme işlemlerinde banka ya da finansal kurumlar üzerinden işlem yapılması zorunlu hale getirildi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, artık 7 bin lirayı aşan her türlü tahsilat ve ödeme, mutlaka banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı yeni tebliğle, 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödeme işlemlerinde banka veya finansal aracı kurumlar üzerinden işlem yapılması zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile resmen yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, mükellef olmayan kişiler de dahil olmak üzere, 7 bin lirayı aşan her türlü tahsilat ve ödeme işlemleri, mutlaka banka ya da finansal kurumlar aracılığıyla yapılacak. Tevsik zorunluluğuna uymayan taraflara ayrı ayrı ceza uygulanacak.