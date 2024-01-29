Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ilk iki mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK’nın kendisi gibi aynı hedefi kovalayan Göztepe ile oynadığı maçı da protokol tribününden izledi. Aşgın, 1-1 biten maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonluk vurgusu yaparken, “Bugün değilse yarın ama muhakkak şampiyonluk. Göztepe ile berabere kalan Ahlatcı Çorum FK’mızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

VEKİLLER PROTOKOLDE

Öte yandan, Göztepe ile oynanan kritik maçta Çorum Şehir Stadyumu’nun protokol tribünü doldu. Karşılaşmayı AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı’nın yanı sıra CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili, hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Ahlatcı Çorum FK’nın ana sponsorlarından Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Onursal Başkan Muhsin Dere de izledi.