Dede Arif Demiral’ın önderliğinde, aşıkların deyiş ve duaz-ı imamları eşliğinde yapılan cemde kurbanlar kesilerek lokma paylaşıldı.

Buğet Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Bal ve yönetimi tarafından organize edilen cemde 6 adet kurban kesildi. Buğet Köyü Cemevinde bir araya gelen vatandaşlar, sohbet ederek lokma paylaştı.

Zakirler; Satılmış Kocaman, Muharrem Akpınar ve Şeyda Akpınar’ın deyiş ve duaz-ı imamlarıyla renk kattığı cemde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Cem önderi Arif Demiral, kurban ve lokmaları dualayarak, yol ve erkan hakkında konuşmalar yaptı. Cemde köy halkı tarafından semah dönüldü. Kurbanların ve lokmaların hazırlanması sırasında da köylüler, yoğun çaba saffetti.

Dede Arif Demiral ise Abdal Musa Birlik Ceminin niçin yapıldığını anlatarak, tüm canları birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye, yol ve erkana sahip çıkmaya davet etti, gençlere de bazı nasihatlerde bulundu.

Cem birleme ve lokma paylaşımının ardından program sona erdi.

