Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Assist Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri Bölge Müdürlüğü arasında 27 katılımcının yer aldığı yeni bir İşbaşı Eğitim Programı (İEP) protokolü imzalandı.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, imza töreninde yaptığı konuşmada, kurumun istihdamı artırmak ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek için önemli projelere imza attığını belirtti.

Levent Tuzcu, “Kurumumuz tarafından uygulamaya konulan KİBAP, NİYEP ve İEP gibi programlarla hem iş arayan vatandaşlarımızın hem de Çorum’da faaliyet gösteren işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu tür projeler, işgücü piyasasında kalıcı istihdamın sağlanması açısından büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında katılımcıların, müşteri hizmetleri alanında teorik bilgilerini pekiştirip iş deneyimi kazanma fırsatı bulacaklarını vurgulayan Tuzcu, Assist Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri yetkililerine istihdama katkılarından dolayı teşekkür etti.

İmza töreninin ardından, kursiyerlerle bir araya gelen Levent Tuzcu, eğitim sürecinde başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni programın, Çorum’da genç istihdamına katkı sağlaması ve nitelikli iş gücü potansiyelini artırması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi