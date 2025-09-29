CHP Çorum Merkez İlçe Örgütü’nün 39. Olağan Genel Kurulu’na katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş, şu anda kendisinden olmayan herkese zulmeden bir anlayışla karşı karşıya olduklarını söyledi.

CHP’nin otel lobilerinde değil, savaş meydanlarında Kuvayi Milliye tarafından kurulan bir parti olduğunu kaydeden Uğraş, “Bugün itibariyle partimiz Türkiye’nin 1’inci partisidir. 31 Mart seçimlerinde, 47 yıl sonra partimizin 1’inci parti olması başarısını hep birlikte yaşadık. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde, uğradığımız tüm baskı ve zorluklara rağmen 2024 seçimlerinde 1’inci parti olduk ve ilk genel seçimlerde de iktidar partisi olacağız” dedi.

31 Mart seçimlerinin sonucunu hazmedemeyen iktidarın operasyonlarına maruz kaldıklarını belirten Uğraş, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“CHP, 360 derece sistemli bir saldırıyla karşı karşıya. Seçilmiş belediye başkanlarımız haksız-hukuksuz yere tutuklanıyor. Gençlerimizin gözaltına alınıyor. Cumhurbaşkanı Adayımızın dahi Silivri zindanlarında tutsak edildiği bir kötülükle karşı karşıyayız.

Adalet Bakanı, iktidar partisinin ilçe başkanlığında CHP’yi had bildirebilir mi diyoruz, yapıyorlar. Halkın yoksulluğu bu kadar artmışken saraylarda sefa sürebilirler mi diyoruz, yapıyorlar. Seçilmiş belediye başkanlarımız, siyasetçiler, içerde tutsak edilirken uyuşturucu baronları dışarıda gezebiliyor.

Bunlar öğrenciye, işçiye, memura, çiftçiye, esnafa, kadına, yaşlıya, çocuğa, kısacası kendisinden olmayan herkese düşman. Şu anda kendisinden olmayan herkese zulmeden bir anlayışla karşı karşıyayız.

Bizler, CHP olarak direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu iş Silivri’de bitti diyenlere inat, Silivri’den başlattığımız yürüyüşü Çankaya’da bitireceğiz. Mutlaka bu ülkeyi aydınlık yarınlara ulaştıracağız.”

