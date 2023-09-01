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Çorum’da çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Vali Dağlı, “Biz bu çalışmayı yaklaşık 1.5 ay önce SAMKON başkanımızla ve bölgedeki valilerimizle birlikte planlamasını yapmıştık. Yine burada Çorum, Çankırı ve Ankara etabında burada bulunmak yine bize kısmet oldu. İnşallah bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz. Kurtuluş yolu bizim için son derece önemli. Samsun’dan başlamak üzere Amasya, Çorum, Çankırı ve Ankara’da son buluyor. Bu manada gerçekten ayrı bir atmosfer ve ayrı bir heyecanı var. Bizde bu heyecanı hem sonuna kadar yaşatmak istiyoruz hem de gençlerimize bu duyarlılığı kazandırmak istiyoruz. Ayrıca bisiklet sporunun da ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyiz” dedi.

BİSİKLET

KULÜBÜ

KURULACAK

Vali Dağlı konuşmasının devamında Çorum’da İl Özel İdare Spor Kulübü bünyesinde bisiklet kulübünün kurulacağının da müjdesini verdi.

Çorum’da bisiklet sporunu yaygınlaştırmak adına ciddi çalışmalar yapacaklarını belirten Dağlı, “Bisiklet kulübü kurma çalışmalarımız başladı. İnşallah en yakın zamanda bunu faaliyete geçireceğiz. Şimdiden bisiklet tutkunu gençlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.