Ahlatcı Çorum FK’nın deneyimli orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

Kırmızı-siyahlı takım, ligin 20.hafta maçında konuk ettiği İzmir temsilcisi Göztepe ile 1-1 berabere kalarak çok kritik 1 puan daha alırken, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökhan Karadeniz, camianın Süper Lig’e çıkma umutlarını tazeledi. Karadeniz’in “Bu şehrin ruhunda var şampiyonluk. Hesabınızı ona göre yapın” ifadelerini kullanması taraftarları heyecanlandırdı.

Ahlatcı Çorum FK’da ikinci sezonunu geçiren Gökhan Karadeniz, bu sezon 15 lig maçında 677 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçında ise 62 dakika süre aldı.