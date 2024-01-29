Ulukavak Mahallesi sakinleri yanmayan sokak lambalarından dertli.

3 haftadır mahallelerinde sokak lambalarının yanmadığını dile getiren vatandaşlar, sorunu bildirmelerine rağmen çözüm bulunamamasından dert yandı.

ÇORUM HABER WhatsApp ihbar hattına ulaşan vatandaşlar, 3 haftadır Ulukavak Mahallesi Çiftlik Pınarı 3. Cadde’de lambaların yanmadığını, zifiri karanlıkta kaldıklarını dile getirdi.

Akşam evlerine dönerken tedirgin olduklarını belirten bir mahalle sakini, “Her yer karanlık, korkuyoruz. Yetkililerden sorunumuzu çözmesini bekliyoruz. YEDAŞ’ı defalarca aradık ancak sorunumuz bir türlü çözülmedi.” ifadesini kullandı.