Çorum’a 35 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik (Örencikkaçağı) köyünün şelalesi ve mesire alanı, bölgenin güzel köşelerinden biri.

Ancak, Örencikliler üç gündür, gece kimliği belirsiz kişiler tarafından buraya bırakılan onlarca köpeğin ıstırabını yaşıyor.

Gazetemize ulaşan bir Örencikli, köpeklerin, muhtemelen beslenememekten, bakımsız ve hasta görünümlü olduğunu belirterek, “İki gündür bu hayvanları beslemeye çalışıyorum, ama gücüm tükendi. Hayvanseverleri yardıma çağırıyorum.” dedi.