Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 27.hafta maçında bugün Manisa FK’yı konuk edecek. Kırmızı-siyahlı ekip kazanması halinde play-off potasındaki yerini koruyacak.

Geçtiğimiz hafta, deplasmanda lider Eyüpspor’u 1-0 yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken ve play-off potasındaki yerini koruyan Ahlatcı Çorum FK, bu kez Manisa FK karşısında galibiyet arayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, hafta başından beri kritik maça galibiyet parolasıyla hazırlanırken, tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı. Çorum temsilcisi, daha önce 4 kez karşılaştığı ve yenemediği rakibini bu kez mağlup ederek şeytanın bacağını kırmayı da hedefliyor.

Dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp karşılaşma saatini beklemeye başlayan kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı süren Atakan Cangöz ve Emircan Demirtaş dışında eksik bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta, sahasında Ümraniyespor’u yenerek düşme hattından biraz daha uzaklaşarak rahatlayan Manisa FK cephesinde de hesaplar puan üzerine yapılıyor. Siyah-beyazlı ekip, daha önce 2 kez galibiyetle ayrıldığı Çorum’dan yine puan veya puanlarla gitmeyi hedefliyor. Ege temsilcisinde sakatlığı süren Kerim Frei forma giyemeyecek.

42 puanlı 6.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 31 puanlı Manisa FK arasında, bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Mersin bölgesi A klasman hakemi Oğuzhan Aksu yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Alper Aksu’nun yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Kadir Beyaz ve Sivas bölgesinden Haydar Avcı yapacak. Muğla bölgesinden Tayfun Sarı da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.