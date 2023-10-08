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Her yıl ülke genelinde kutlanan “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri yarın Çorum’da gerçekleşecek coşkulu kortej yürüyüşünün ardından start alacak. Konu hakkında açıklama yapan Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, kortej yürüyüşünün sata 17.00’de Saat Kulesi’nden başlayacağını duyurdu. Kadeş Meydanı’nda sona erecek kortej yürüyüşüne Başkan Arıcı, kulüp yöneticilerini, sporcuları ve amatör spora gönül vermiş herkesi yürüyüşe davet etti. Amatör spor haftasının coşkulu bir şekilde kutlanması gerektiğine de vurgu yapan Arıcı, 9-13 Ekim tarihleri arasında basketbol turnuvası, 11 Ekim’de curling turnuvası, 12 Ekim’de karate turnuvası, 14-15 Ekim tarihleri arasında yüzme turnuvası, 21 Ekim’de halter turnuvası ve 18-20 Ekim tarihleri arasında ise hentbol turnuvası düzenleneceğini de sözlerine ekledi.