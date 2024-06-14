Çorum Valiliği koordinasyonunda Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) işbirliğiyle Halk Eğitim Müdürlüğü üzerinden spor kursları düzenlenmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Geçtiğimiz yıl, dönemin Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı tarafından imzalanan protokol, 2024 yılı başında bir antrenörün şikâyeti üzerine mahkeme kararıyla iptal edilmişti. İptale neden olan madde üzerinde yapılan değişiklik sonrası yeniden hazırlanan protokol bugün Vali Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı tarafından imzalandı.

Tüm spor branşlarını kapsayan protokol gereği, ASKF'ye üye tüm kulüpler Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ayda 40 saate kadar spor kursu açabilecek.

Protokolün geçerlilik süresi ise 5 yıl.

Editör: HABER MERKEZİ