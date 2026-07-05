Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşa daha ilaç ve tıbbi destekleri tamamen ücretsiz ulaştıracaklarını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından, sigarayı bırakma tedavisini de kapsayan Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Memişoğlu, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşımıza daha ilaç ve tıbbi destekleri tamamen ücretsiz ulaştıracağız. Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız. Gelin, sağlıklı bir gelecek için bugün yeni bir başlangıç yapalım. Sigara Bırakma Polikliniklerimiz ve ALO 171 hattımızla yanınızda olmaya hazırız."

Muhabir: Anadolu Ajansı