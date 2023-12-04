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Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye yüzme finalleri 1-3 Aralık tarihleri arasında Denizli'de yapıldı. Bu önemli organizasyonda Çorum'u sadece Efor Spor Kulübü'nden Osman Efe Yıldırım temsil etti. İlk olarak 50 metre serbest stilde kulaç atan Çorumlu yüzücü Osman Efe Yıldırım 30 saniye 98 saliselik derece elde etti. Daha sonra 50 metre kurbağalama stilde yüzen Yıldırım burada da 38 saniye 62 saliselik derece elde etmeyi başardı.



İki stilde de A2 barajını geçmeyi başaran Çorumlu yüzücü Osman Efe Yıldırım gümüş madalyanın sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyona sonrası açıklamalarda bulunan Efor Spor Kulübü Başkanı ve antrenörlerden Osman Pehlivan, Osman Efe'nin elde ettiği başarı ile gururlandıklarını söyledi. Osman Efe'nin başarısının tesadüf olmadığının da altını çizen Pehlivan, "Efor Spor Kulübü olarak sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Gerek sporcularım, gerekse antrenörlerim en doğru antrenman teknikleri ile geleceğe daha iyi hazırlanıyor. Bunun da meyvesini almaya başladık. Yeni sezonda inşallah daha fazla sporcu ile bu tür organizasyonlara katılmayı planlıyoruz. Sporcularımızın elde ettiği başarılar sonrası gerek siyasi makamlardan, gerekse iş insanlarından alacağımız sponsorluk desteği ile ülke içinde olduğu gibi ülke dışında da önemli başarılar hedefliyoruz. Çorum için ve Çorum'un gençleri için spora gönül veren isimlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Daha büyük başarılarda görüşmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.