Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 10-12 Temmuz tarihleri arasında Konya’da yapıldı.

Ülke genelinden çok sayıda kurum ve kuruluşların mücadele ettiği turnuvada Çorum’u Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri temsil etti. Erkek takımı Umut Baha Dursun, Mesut Kuşgöz ve Bahaddin Ahısha’dan oluşurken, kadın takımı ise Özge Öztürk, Derya Bilgili ve Sedef Kuşgöz’den oluştu. Erkeklerde 53, kadınlarda ise 12 takım şampiyonluk mücadelesi verirken, maçlar Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynandı. Kıyasıya geçen maçlar sonunda Çorum erkek takımı Türkiye dokuzuncusu olurken, Özge Öztürk, Sedef Kuşgöz ve Derya Bilgili’den oluşan Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın takımı ise tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.