Afyonkarahisar'da bir şahsın toplu konutların bulunduğu bölgedeki peyzaj alanından farklı zamanlarda gerçekleştirdiği çam ağacı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın, boyları yaklaşık 1 metreyi bulan çam ağaçlarını sökerek götürmesi "pes" dedirtti.

Olay, kent merkezinde Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, konutların peyzaj alanına gece saatlerinde elinde kürekle gelen şahıs, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra boyları yaklaşık 1 metreyi bulan 4 çam ağacını sökerek götürdü. Şahsın kimliği ve olayı neden gerçekleştirdiği belirsizliğini korurken sabah olduğunda olayı fark eden konut sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Editör: İHA AJANS