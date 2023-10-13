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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Osmancık Belediyespor yönetimi bu hafta sonu başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig maçları öncesi ligden şok bir karar aldı.

Yönetim kurulu dün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonunda Osmancık Belediyesi'nin verdiği sözleri tutmaması üzerine bu hafta sonu başlayacak olan 2023-2024 sezonu lige katılmama kararı alındı.

Bu gelişme üzerine Osmancık Belediyespor resmi sayfasından konu hakkında şu açıklama yapıldı. Sayfasından "BAL LİGİ'NDEN ÇEKİLİYORUZ" başlığı ile yapılan açıklamada, "2018-2019 Futbol sezonunda yükseldiğimiz ve 5 sezon kısıtlı imkanlarla başarılı mücadele ettiğimiz BAL liginden gerekli olan paranın tedarik edilememesi gerekli desteğin bulunamaması üzerine yönetim kurulumuz 12 Ekim Perşembe günü toplanarak 2023-2024 Sezonunda BAL liginden çekilme kararı almıştır ve bu karar A takım oyuncularımıza aynı gün tebliğ edilmiştir. Tüm spor kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.