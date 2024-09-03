Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine hasta getiren bir ambulansın açılmayan kapısı saglık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Ayrıca orta kapıdan girerek arka kapıyı açmaya çalışan sağlık çalışanı malzemenin kopması sonucu gözünden yaralandı.

Kapının zorlukla açılmasının ardından hasta acil servise alınırken, sağlık çalışanının gözüne soğuk uygulama yapıldı.

Daha önceki günlerde de ağır yaralı bir hastayı hastaneye getirdiği esnada arıza yapan bir ambulans, vatandaşlar tarafından yitmek suretiyle acile gelebilmişti.

Sağlık Bakanlığının 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında, Çorum’a 120 tabip ve 14 uzman tabip olmak üzere toplam 134 kadro tahsis edildiğinin açıklanmasının ardından, her gün yüzlerce hastayı hastaneye taşıyan ambulansların durumu merek konusu oldu.