Genç avukatlar Eda Nur Kuyucu, Özlem Şahin, Serkan Özkur, Ahmet Yavuz Şen ve Doğukan Dağlı için Çorum Barosu'nda ruhsat ve yemin töreni düzenlendi.

Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, aileler ve genç avukatların stajını yanında tamamladığı avukat ile davetlilerin hazır bulunduğu törende cübbe giyerek avukatlık yeminini eden genç avukatlar ruhsat da aldı.

Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpçı, genç avukatları kutlayarak görevlerinde başarı dileklerini iletti.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK